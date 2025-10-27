ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）が２７日、相模原市内の同大学で指名あいさつを受けた。今春のリーグ戦で本塁打と打点で２冠を獲得した左のスラッガーと初対面した相川監督は「素晴らしい笑顔をしているなと。表情とかは人間性が出ると思うので。そういう意味ですごく笑顔がまず１番印象的でしたし、すごく前向きなんだろうなと思った」と語った。小田は「（相川監督は）いい笑顔されてるなと思ったんです