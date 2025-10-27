大分市で、社宅の管理人室に侵入し鍵を盗んだとして、この社宅に住む20歳の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市高城新町に住む会社員の男（20）です。 警察によりますと、男は10月25日午前3時半ごろ、大分市高城新町の社宅1階にある管理人室に侵入し、鍵1本（時価約3000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 25日午前9時半過ぎ、出勤してきた管理人が鍵がなくなっていることに気づき、警察