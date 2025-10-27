今年9月、新潟市中央区にある第九管区海上保安本部の庁舎内に侵入してファイバースコープを盗んだ疑いで海上保安官の男が逮捕されました。建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区信濃町に住む海上保安官の男(45)です。男は9月13日午後6時ごろ、新潟市中央区にある第九管区海上保安本部に侵入し、ファイバースコープ1台（時価約10万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害関係者