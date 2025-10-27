BTSリーダーRMが、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の付帯イベントの最高経営責任者（CEO）サミット（29日）で基調演説を行う。韓国通信社ニューズ1が報じた。APEC CEOサミット2日目の6回目のセッションは、文化セッションで、RMは「APEC地域の文化創造産業とKカルチャーのソフトパワー」をテーマに演説を行う予定だ。具体的な演説内容は伝えられていない。ニュース1は「K−POPアーティストが、同行事の講演者として登場す