アジア株米中協議進展も首脳会談まで油断できず、習近平国家主席は対米強硬姿勢堅持 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26393.16（+233.01+0.89%） 中国上海総合指数 3991.35（+41.04+1.04%） 台湾加権指数 28102.42（+570.16+2.07%） 韓国総合株価指数 4028.51（+86.92+2.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 9056.70（+37.75+0.42%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84786.13（+574.25+0.68%