10月25日、タレント・浜村淳が、大腸がん治療のため休養していることを発表した。浜村の所属事務所のHPでは、「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と報告。「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」とのことで、本人は前向きに治療に取り組んでいるという。現在90歳と高齢ながら、自身のラジオ番組『あ