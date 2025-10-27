東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 木原官房長官 為替相場はファンダメンタルズ反映して安定的推移することが重要 【米中関係】 ベッセント米財務長官 中国に対する100%関税は事実上取り下げられた 中国はレアアース輸出規制強化の実施を1年間延期するだろう TikTokに関する最終合意に達した、フェ