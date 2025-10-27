韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」が、オール日本語の６曲で構成されたミニアルバム「ＶＩＶＩＤ」をリリースした。コロナ禍やメンバーの兵役などがあり、７年ぶりの新作となる。今回は５人のメンバーのうちコヌ、インス、セヨンの３人が参加した制作になったが、新しい出発への決意やファンへの感謝、５人のつながりを感じさせる曲が並ぶ。そんな思いを象徴する曲の一つが、バラード曲「ＦｏｒＹｏｕ」。＜止まっていた時