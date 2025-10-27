■スピードスケート全日本距離別選手権3日目（26日、長野・エムウェーブ）スピードスケートの開幕戦・全日本距離別選手権3日目。郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は女子1500mに出場、1分55秒85で1位でフィニッシュし大会10連覇を達成した。2018年平昌オリンピック™と22年北京五輪で2大会連続となる銀メダルを獲得し、世界記録（1分49秒83）を持つ1500mに臨んだ郄木。スタートから飛び出すと序盤は軽快な滑りを見