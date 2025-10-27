ドジャースタジアムに設置された、ドジャース・大谷の「場外本塁打」記念プレート＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が17日にロサンゼルスで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で四回に放った469フィート（約143m）の本塁打が「場外本塁打」に認定され、本拠地ドジャースタジアムに26日までに記念プレートが設置された。大谷はこの試合に投打「二刀流」で出場し