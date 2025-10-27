27日午前10時半過ぎ、岩手県一関市厳美町で、「住民と連絡がとれない」と通報を受け、警察が現地を確認したところ、民家の敷地内で身元不明の遺体が発見されました。遺体には獣による爪痕やかまれた痕が残っていたことから、警察は、クマに襲われたものとみて、警戒を呼びかけていましたが、クマは先ほど、捕獲されたということです。