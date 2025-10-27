interfmの人気音楽番組「TOKYO MUSIC RADAR」とTIMMとのコラボレーション企画として、11月5日（水）・6日（木）に渋谷ストリーム前・稲荷橋広場にて公開収録およびミニライブが開催される。番組MCのmikako（Nagie Lane）が出演アーティストを迎え、トークとライブをお届けするというもので、登場アーティストは、Nagie Lane、琳子、#KTCHAN、REJAY、Besttedというラインナップだ。公開収録もミニライブも無料で観覧可能というオー