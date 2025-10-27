◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日トロント）ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第2戦は25日（日本時間26日）、ドジャースが5―1でブルージェイズを下し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。先発・山本由伸投手（27）が9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振でWS初完投勝利。01年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりのポストシーズン（PS）2試合連続完投勝ちとなった。