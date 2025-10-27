ビーハーフ株式会社は、プロカメラマンの中原一雄氏が監修した「Endurance クイックアクセスショルダー カメラバッグ」の一般販売を10月23日（木）に開始した。 クラウドファンディングサービス「Makuake」で9月1日（月）から10月3日（金）まで支援を募集し、目標金額20万円に対し442万6100円を調達。達成率2,213%で終了した。 2020年発売の「シューティングマルチカメラバッグ」の「レンズ