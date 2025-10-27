『御堂筋ランウェイ2025』（11月3日開催）の全コンテンツが27日、決定した。万博の熱気・感動がよみがえる「2025年大阪・関西万博ファッションショー」 が実施され、ミャクミャクが登場することが明らかになった。【画像】『御堂筋ランウェイ2025』ビジュアルこのほか、御堂筋を舞台にしたダイナミックなBMXパフォーマンスや、サラリーマンチア集団「チアリーマンズ 」のパフォーマンスも新たに決まった。また、会場レイアウ