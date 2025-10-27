山下美月が自身のInstagramを更新し、ベアトップの黒ロングドレス姿の舞台挨拶オフショットを公開。 【写真】映画舞台挨拶に美デコルテ際立つベアトップの黒ドレスで登場した山下美月 ■映画『愚か者の身分』公開記念の舞台挨拶に山下美月が登壇 映画『愚か者の身分』の公開記念舞台挨拶が10月25日に都内で行われた。主演の北村匠海、林裕太、綾野剛、永田琴監督と共に山下も登壇。 本投稿は「映画『愚か者の身分』公開を迎え