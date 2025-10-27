SixTONESの京本大我が、雑誌『エンタプレス VOL.03』（今秋発売号）の表紙を飾った。 【画像】京本大我の横顔ショット／京本大我＆鶴見辰吾・こがけん・佐藤貴史／京本大我『Once』ソロビジュアル 同誌の公式SNSで公開された表紙は、京本が主演を務めたミュージカル『Once』のワンシーンを切り取ったもの。闇の中に浮かぶ横顔が印象的で、繊細な表情とやわらかな光が舞台の余韻を感じさせる。 表紙には同作について