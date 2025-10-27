札幌市は、西区宮の沢地区に設置した箱わなにクマ1頭がかかり、10月26日午後2時すぎに駆除したと発表しました。駆除されたクマはメスで、体長149センチ、足の幅は11センチだということです。宮の沢地区では10月20日以降、クマが相次いで目撃されていて、札幌市は「市街地において有害性の高いヒグマが出没したことから、箱わなを設置し、捕獲した」としています。札幌市西区には「ヒグマ警報」が、手稲区など5区を対象として「ヒグ