お笑いタレント・江頭2:50さんのYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」が2025年10月27日にXを更新し、コンビニチェーン・ファミリーマートのコラボ商品のポテトチップスを現地の人に食べてもらったことに端を発する問題で、現地を訪れて謝罪したことを報告した。「試食された方々に対してお詫びをしてまいりました」問題となったのは、「エガちゃんねる」が9月2日に公開した動画。江頭さんとファミリーマートがコラボして開発したポ