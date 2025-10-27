THE YELLOW MONKEYのボーカル・吉井和哉の生き様を映し出したドキュメンタリー映画『みらいのうた』より、本編映像初解禁となる予告編が解禁された。【動画】病からの復活を果たした東京ドーム公演までの過程や恩人との40年ぶりのセッションを描く吉井和哉のドキュメンタリー映画『みらいのうた』予告編1990年代に「JAM」「バラ色の日々」などのヒットで一世を風靡し、独自のグラマラスな世界観と詩的な歌詞で、今も多くの音