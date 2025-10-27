カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２７日、高市早苗首相の所信表明演説中での国会でのヤジについて、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏の見解を報道した。橋下氏は「民間企業で研修を！！」と提言。ヤジについては「幼稚園なのあれ。頭悪いんじゃないのあの人ら」と断罪した。民間の大切な会議でヤジはなく、地方議会でもヤジはないとし、「明治の帝国議会のある意味名残り。あの時は政府って