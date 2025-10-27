俳優の北村匠海（27歳）が、10月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“ハマっていること”について語った。北村はこの日、映画「愚か者の身分」の宣伝を兼ねて、山下美月、綾野剛、林裕太と共に番組のインタビューに対応。“ハマっていること”を聞かれ、「僕は“課金”がほんとにヤバくて」と、スマホアプリ（ゲーム）の課金額がすごいと語る。そして「（ゲームで）世界ランカーになったりとかもあるし