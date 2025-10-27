回転寿司チェーン「くら寿司」にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを開催！作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場します☆ くら寿司『SAKAMOTO DAYS』コラボキャンペーン  開催期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）※無くなり次第終了開催店舗：全国のくら寿司店舗 集英社「週刊少年ジャンプ」で2020年より連