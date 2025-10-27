高級「生」食パン専門店『乃が美』から、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボ食パン第2弾が登場！キャラメルチョコを1.5倍に増量した「ウルトラ・リッチキャラメルパン」が、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間限定で発売されます。第1弾に引き続き、デザインの異なるオリジナルチャームもプレゼントされます☆ 乃が美『ウルトラマン』コラボ「ウルトラ・リッチキャラメルパン」 「ウルトラマン」と