アトレ吉祥寺にて、クリームスイーツに特化した特別催事《クリームにおぼれて》が2025年10月27日(月)から11月9日(日)まで初開催！リブランディング後初出店となる「ランメイシャスイーツファクトリー」をはじめ、アトレ吉祥寺が厳選した6つのクリームスイーツショップが一堂に会します。甘いものが恋しくなる秋にぴったりの、心ときめくイベントです！ アトレ吉祥寺 クリームスイーツ特別催事《クリームにおぼれて》