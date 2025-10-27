Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、コンパクトな8.7インチで持ち運びに便利な「Redmi Pad SE 8.7」や11インチの大画面で高精細なディスプレイの「Redmi Pad 2」など、Xiaomi（シャオミ）のタブレットがお得に登