高市早苗首相（64）が21日の就任記者会見で「韓国は重要な隣国」とし「日韓関係の重要性は一層増している」と述べた。石破茂首相から高市首相へのリーダーシップ交代にも両国はひとまず協力を継続するとみられる。ただ、過去の問題など雷管は相変わらずだ。韓日の政治的転換期に合わせて韓半島平和づくり（理事長、洪錫荽中央ホールディングス会長）は23日、「石破以後の韓日関係」をテーマに韓日ビジョンフォーラムを開いた