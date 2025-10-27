最近、ヨットの上でキスを交わす姿が目撃され、熱愛説が浮上したカナダ前首相のジャスティン・トルドー氏（53）と米国ポップスターのケイティ・ペリー（41）が、公の場にカップルとして登場した。25日（現地時間）、米芸能メディア「TMZ」など海外メディアは、2人が同日に仏パリの名所「クレイジーホース・パリ」でペリーの41歳の誕生日を共に祝い、手を固く握って登場したと報じ、これによって熱愛説を公式化したと伝えた。この日