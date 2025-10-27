舌ブラシを製造するSHIKIENは、「オーラルフレイル」予防など口腔ケアに関する啓発活動を行っています。今回は、2025年10月に全国の20代から70代までの在宅介護をしている方722名を対象に、介護における口腔ケアの現状について調査を実施しました。調査の結果、歯磨き以外の「舌磨き」を「全くしていない」方が50.0％にのぼることが分かりました。 SHIKIEN「介護をしている方へ『口腔ケア』に関するアンケート」  