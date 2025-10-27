俳優の剛力彩芽（33）が27日、都内で行われた本間ゴルフの事業戦略・新商品発表会にゲストとして参加した。【全身ショット】カワイイ！ゴルフのフォームを練習する剛力彩芽剛力はブランドのアンバサダーに就任。「ようやくこの日が来たか！」とにんまり。ゴルフは25歳ごろ始めたそう。以降、定期的にゴルフをしていたこともあり「あまりイメージがないと思いますが大好きなんです。本気で目指しているスコアもある。ついに私も