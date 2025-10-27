GetPairr(ゲットペアー)は、車内エンタメをより自由に楽しめるポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」を発売します。Android 15搭載・Gemini音声対応により、YouTubeやNetflix、Googleマップ、Spotifyなどのアプリをスマートフォンのように自由に利用可能です。発売を記念し、2025年10月27日から11月20日までの期間、Amazon限定で30％OFFセールが実施されます！ GetPairr(ゲットペアー) ポータブルディスプ