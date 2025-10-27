ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、ホテル最上階から横浜の煌めく夜景とともに極上のメニューが堪能できる中国料理、パリの邸宅のような空間で最高の美食体験を提供するフランス料理、楽しい雰囲気の中さまざまなクリスマスメニューを好きなだけ愉しめるブッフェ、横浜の海に浮かぶ桟橋でコース料理が味わえるカフェ＆バーと、4つのレストランから4つのクリスマス特別メニューを届ける。12月19日〜12月25日のク