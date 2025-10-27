「お掃除ロボット おかえりラック」dinosは、長岡造形大学との産学連携プロジェクトより誕生した「お掃除ロボット おかえりラック」（サイズ：幅45cm、奥行45cm、高さ163.5cm、重量14kg）を、10月24日からディノスオンラインショップで発売した。同商品はロボット掃除機やごみ箱の上などにできるデッドスペースを活用した、スペパカグ（デッドスペースを収納に変える、ディノスの技あり収納家具シリーズ）。商品案は、社会で即戦力