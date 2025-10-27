きょう（27日）午前、岡山市北区でアパートの一室が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】岡山市北区のアパートで火事1人の遺体が見つかる一人暮らしの74歳女性か （小山昌克記者）「こちらのアパートの一室で１人の遺体が見つかったということです。」 きょう午前9時15分ごろ、岡山市北区横井上のアパートで、「建物の北側から煙が上がっている」と近所の人