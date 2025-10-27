この時期に旬を迎える秋の味覚の宝庫。豊かな自然の恵みを享受できる美味の里と呼ばれている長野県の諏訪エリアをご紹介します。目にも美しいグルメが諏訪の秋旅を彩る！首都圏から車や電車で、約2時間半でたどり着く、日本の中心に位置する諏訪市とその隣の茅野市や富士見町を含む長野の諏訪エリア。信州一の大きさを誇る諏訪湖や、四社に分かれて鎮座する諏訪大社を擁し、温泉地としても知られる人気の観光地だが、魅力はそれだ