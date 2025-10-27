アメリカ軍は南シナ海で、ヘリコプターと戦闘機が相次いで墜落したと明らかにしました。【映像】飛行するMH-60Rシーホークアメリカ太平洋艦隊によりますと、26日午後2時45分頃、南シナ海で空母「ニミッツ」から飛び立った海軍のヘリMH-60Rシーホークが墜落しました。この墜落から約30分後、同じ空母「ニミッツ」から飛び立った海軍の戦闘機FA-18スーパーホーネットが別の海域で墜落しました。ヘリと戦闘機は通常の任務中で