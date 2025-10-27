「絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いてまいります」24日、高市早苗首相（64）が所信表明演説を行った。その際、ヤジが飛び続け、首相が言葉に詰まる場面も見られた。演説が聞こえないほどの猛烈なヤジに批判の声が上がるなか、ヤジを擁護する意見もあがった。その声の主は“議員”だ。《ヤジは非常に重要な国会議員の議会活動です》所信表明演説が行われた24日、Xでこのような投稿をしたのは、立憲民主