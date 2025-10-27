スペイン１部レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスが２―１で勝利したホームのバルセロナ戦（２６日＝日本時間２７日）で途中交代に反発し、退団する意向を口にしたとスペイン紙「マルカ」が報じた。Ｒマドリードが２―１とリードして迎えた後半２７分にシャビ・アロンソ監督はビニシウス交代を指示すると、これにブラジル人ＦＷは激怒し、ベンチに戻らずに、ロッカーへと直行。数分後、チームメートに説得されて、