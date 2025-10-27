男子プロゴルフツアーのダンロップフェニックス（１１月２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）の記者会見が２７日、宮崎市内で行われ、２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が出場の方向で最終調整中であることが発表になった。トーナメントディレクターの中森一将氏が「松山英樹選手については、こちらに連絡をいただいておりまして、出場の方向で最終調整中です。基本的には出場の方向で大丈夫だと思います」と明か