２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、この日、トランプ米大統領が６年ぶりに来日し、２８日には高市早苗首相との初の日米首脳会談に臨むことを報じた。トランプ大統領との初対面前に、マレーシアでのＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）関連会議で外交デビューを無事終えた高市首相について、コメンテーターで出演の八代英輝弁護士は「笑顔が見られたのが非常に良かったなと思います」と、ま