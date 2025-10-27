「東京六大学野球、法大５−０東大」（２７日、神宮球場）２０１７年秋以来の勝ち点を狙った東大だったが、相手エース・野崎慎裕投手（４年・県岐阜商）に完封に抑え込まれた。先発した下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）は５回５安打１失点、無四球。父の元ロッテ・俊介氏（４９）もスタンドから見守る中、きっちりとゲームメークし「最後くらいは、みんなで楽しんで終わりたいなと思った。今の自分ができるベスト