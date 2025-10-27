＜バンク・オブ・ユタ選手権 最終日◇26日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞23歳のマイケル・ブレナン（米国）が、プロ初出場となった「バンク・オブ・ユタ選手権」で圧巻のプレーを見せた。〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?最終日に「66」をマークし、2位に4打差をつけてツアー初優勝。来季から戦う予定だった下部ツアー（コーン