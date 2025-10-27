ソフトバンクが23日のドラフト1位指名した、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手をマネジメントする「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」が27日、東京都内で会見を開き、同選手の現状説明などを行った。マネジメントを担当する同社の木下博之社長は、今回のドラフトで指名を受けた佐々木のコメントとして「指名していただいた2球団には感謝していますし、見に来ていただいた球団にも感謝しています。すごく励みになりまし