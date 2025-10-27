小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。「少し前に少しだけ会えたおふたり」と記すと、仲良しの竹田麗央との2ショットを投稿した。【ランキング】小祝さくらもランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロ 1位〜10位まとめ数ヶ月ぶりに会えた2人。「話すことが沢山ありすぎて時間が足りない…」「去年は毎週食事へ行っていたのに今はなかなか会えないから懐かしさを感じました」とスタッフも久しぶりの再会を喜んでい