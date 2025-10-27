½÷À­ÈÇ¡ÖSASUKE¡×¤Ë½Ð±é¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ûÀîÆàÄÅÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¡¢¤Ê¤ó¤È KUNOICHI ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤Î½÷À­ÈÇ¡ÖKUNOICHI¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ«Áá¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿²¤Ü¤±¤Þ¤Ê¤³¤Î²æ¤¬»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¤§¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤Ä©