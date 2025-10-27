警察によりますと、きのう昼ごろ、山形県鶴岡市清水新田で一般住宅の敷地内にクマが入っていったと警察に通報があったということです。 【写真を見る】警察官らが現場確認中に突然向かってくるクマ→猟友会が発砲し駆除鶴岡市の住宅敷地内にクマ出没（山形） クマ１頭で体長およそ６０センチでした。 猟友会や警察が現場を確認していたところ、敷地内のヤブの中からクマが突然、現場の関係者に向かってきたということです。