◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・西都）巨人の横川凱投手がヤクルト戦で先発し、４回２安打１失点で降板した。初回、１死から武岡に四球を与え、二盗を許す。２死二塁とし、４番の橋本に左前安打を浴びて先制された。２回は３者凡退に打ち取ると、３回も田中に中前安打を許したが捕手・山瀬が盗塁を試みた田中を刺し、３人で終わらせた。４回も３者凡退とテンポのいい投球で４回を１失点にまとめた。