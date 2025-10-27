欧州格付け会社スコープ米国格付けを「AA-」に引き下げ ドイツに本拠を置く欧州格付け会社スコープは米国の格付けを「AA」から「AA-」に引き下げた。財政悪化とガバナンスの弱体化を理由にあげた。米政府閉鎖開始当初から議会の行き詰まりが米経済見通しに及ぼす危険について警告している。