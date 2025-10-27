お笑いコンビ・カカロニの栗谷が２６日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演した。この日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１、お笑いトリオ・リンダカラー∞のＤｅｎとトークを繰り広げた。栗谷は、現在、交際中の女性について聞かれると「本当に毎日、プロポーズするのを我慢してるんだよ。本当に」と、今すぐにでも結婚を申し込みたい気持ちを抑え込んでいると話した。つづけて「いつでも