ハイヒール・モモコが２７日、大阪市内で府が企画した「大阪フーディーズマラソン」メディア発表会に出席した。大阪府内の食や注目スポットを組み合わせたコースを紹介する同イベント。モモコは自身が生まれ育った阿倍野、天王寺近辺を紹介した。「（天王寺公園の）てんしばはただで入れるし、植木が可愛くて見るだけで楽しい。あべのハルカスは一番上まで行ったらお金かかるから、お金がかからない一番上までいって景色を楽し